«Вы для меня самые лучшие футболисты». Что сказал Слуцкий игрокам «Рубина» на первом общем собрании?

«Рубин» на своем официальном Youtube-канале разместил видеоролик, на котором запечатлена встреч нового главного тренера команды Леонида Слуцкого с игроками казанской команды.

— С сегодняшнего дня вы для меня — самые лучшие футболисты, тренерскому штабу не важно, какие игроки есть в других клубах, — сказал Слуцкий. — Тупых вопросов не бывает, есть вопрос — вы обязаны его задать. Постараюсь, чтобы наши командные активности были интересными. В последний день сборов поиграем в викторину, а потом выйдем в ресторан на командный ужин.