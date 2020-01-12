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«Вы для меня самые лучшие футболисты». Что сказал Слуцкий игрокам «Рубина» на первом общем собрании?

12 января 2020, 20:57
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«Рубин» на своем официальном Youtube-канале разместил видеоролик, на котором запечатлена встреч нового главного тренера команды Леонида Слуцкого с игроками казанской команды.

— С сегодняшнего дня вы для меня — самые лучшие футболисты, тренерскому штабу не важно, какие игроки есть в других клубах, — сказал Слуцкий. — Тупых вопросов не бывает, есть вопрос — вы обязаны его задать. Постараюсь, чтобы наши командные активности были интересными. В последний день сборов поиграем в викторину, а потом выйдем в ресторан на командный ужин.

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