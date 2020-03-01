Второе удаление тренера в РПЛ за два дня: вслед за Семиным изгнан Семшов
1 марта 2020, 19:23
Тренер «Арсенала» Игорь Семшов удален со скамейки в матче 20-го тура Тинькофф-премьер лиги против «Сочи». Это второе удаление тренера в РПЛ за два дня. Накануне за две желтые карточки был изгнан со скамейки главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в игре с «Зенитом» (0:0).
Кроме того, в сегодняшней встрече «Краснодар» — «Уфа» (2:0) желтую карточку получил рулевой гостей Вадим Евсеев.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи