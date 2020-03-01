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Второе удаление тренера в РПЛ за два дня: вслед за Семиным изгнан Семшов

1 марта 2020, 19:23
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Тренер «Арсенала» Игорь Семшов удален со скамейки в матче 20-го тура Тинькофф-премьер лиги против «Сочи». Это второе удаление тренера в РПЛ за два дня. Накануне за две желтые карточки был изгнан со скамейки главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в игре с «Зенитом» (0:0).

Кроме того, в сегодняшней встрече «Краснодар» — «Уфа» (2:0) желтую карточку получил рулевой гостей Вадим Евсеев.

Трансляция матча «Сочи» — «Арсенал»

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