Вслед за Аленичевым может покинуть "Енисей" и Рубцов, который критиковал тренера

Директор "Енисея" Денис Рубцов может покинуть свой пост, информирует "Радио Красноярск главный". Ранее клуб, который вылетел в ФНЛ, покинули главный тренер Дмитрий Аленичев и почти все игроки основного состава.

В частности контракты не продлены с вратарями Давидом Юрченко и Юрием Нестеренко, защитником Дмитрием Ятченко, полузащитником Павлом Комоловым. Уходят и легионеры Фегор Огуде и Бабакар Сарр, а также Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов и нападающий Михаил Костюков.