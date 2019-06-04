13:30 4 июня | Футбол — РПЛ

Вслед за Аленичевым может покинуть "Енисей" и Рубцов, который критиковал тренера

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Директор "Енисея" Денис Рубцов может покинуть свой пост, информирует "Радио Красноярск главный". Ранее клуб, который вылетел в ФНЛ, покинули главный тренер Дмитрий Аленичев и почти все игроки основного состава.

В частности контракты не продлены с вратарями Давидом Юрченко и Юрием Нестеренко, защитником Дмитрием Ятченко, полузащитником Павлом Комоловым. Уходят и легионеры Фегор Огуде и Бабакар Сарр, а также Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов и нападающий Михаил Костюков.

Дополнительная информация

https://1028.fm/futbolnyj-enisej-pokidayut-pochti-vse-igroki-osnovnogo-sostava/?fbclid=IwAR0xTLn1BKVIwooRgPs_ZxqKAVpLXlsBFzCvTPKtIGJxhNP_xKc6i78V27A

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