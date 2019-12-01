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«Всех с победой». Семак опубликовал видео из раздевалки «Зенита» после игры со «Спартаком»

1 декабря 2019, 21:57
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0) опубликовал видео из раздевалки сине-бело-голубых.

Команда Семака лидирует в премьер-лиги, отрыв от «Локомотива» — 8 очков.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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