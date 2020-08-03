«Все ждали, спрашивали, когда подпишу контракт». Лысцов рассказал о переходе в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Виталий Лысцов прокомментировал свое возвращение в московскую команду. Ранее 25-летний футболист играл за «Крылья Советов».

— Я пока не ощутил, что стал игроком «Локомотива», — говорит Лысцов. — Как только приступлю к тренировкам, как только увижу родные лица, с которыми провел столько лет в интернате, тогда и пойму, что вернулся домой. Баринов, Жемалетдинов, Миранчуки — все ждали, спрашивали, когда уже, наконец, подпишу контракт. Сейчас поеду на базу в расположение клуба.

— Как быстро появился вариант с «Локомотивом»? Ты был готов к переходу?

— Я был готов вернуться «Локомотив», еще когда из него уходил. Мечтал об этом и прошел долгий путь. Вернуться в родные стены — большой шаг вперед. В конце сезона связался с агентами. Они сказали, что через пару дней сообщат, кто мной интересуется. Все стало понятно — про любой другой клуб они бы сказали сразу — а так создавали интригу (смеется).

— Какими ты запомнил Черкизово и «Локомотив»?

— Помню слова тренеров в Академии: «Смотри на эту чашу. Там тебе не будут прощать ошибки. Всегда стремись именно туда», — сказал Лысцов в интервью клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне Лысцов провел за самарцев 8 игр и забил один гол.