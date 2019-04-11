"Все удары наносили ногами. В туловище и в область головы". Водитель Соловчук – о Кокорине и Мамаеве

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
– Куда вы побежали?
– Я выбежал на тротуар и стал убегать направо. Обернулся и увидел Мамаева и Кирилла Кокорина. Далеко не убежал, потому что была заведена машина. Когда за мной бежал Мамаев и Кокорин-младший, Мамаев споткнулся и упал. Младший Кокорин попытался меня ударить, я его оттолкнул одной рукой. И сразу после этого Мамаев в прыжке ударом руки или ноги сбил меня с ног.
– Понимаю, что вам неприятно вспоминать, – голос гособвинителя дрогнул. – На каком расстоянии от машины вы находились, когда убежали и упали?
– Метров 20.
– Мамаев не от ваших действий упал?
– Нет.
– Вы наносили Кириллу удар?
– Нет. Я толкнул его левой рукой в правое плечо. Скорее это даже защита была. Я просто выставил руку и положил на плечо. Он упал. (В этот момент мать Кокориных Светлана качает головой и улыбается – явно не верит Соловчуку. – Прим. "СЭ"). – Я упал на ступеньку. После этого они все подбежали и стали наносить удары.
– Сколько людей было?
– Два Кокорина, Мамаев, Протасовицкий.
– Еще были люди?
– Были, но не видел, чтобы они били.
– Как именно и куда вам наносились удары? Руками, ногами, предметами?
– Когда лежал, все удары наносили ногами. В туловище и в область головы.
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов)