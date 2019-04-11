"Все удары наносили ногами. В туловище и в область головы". Водитель Соловчук – о Кокорине и Мамаеве

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Куда вы побежали?

– Я выбежал на тротуар и стал убегать направо. Обернулся и увидел Мамаева и Кирилла Кокорина. Далеко не убежал, потому что была заведена машина. Когда за мной бежал Мамаев и Кокорин-младший, Мамаев споткнулся и упал. Младший Кокорин попытался меня ударить, я его оттолкнул одной рукой. И сразу после этого Мамаев в прыжке ударом руки или ноги сбил меня с ног.

– Понимаю, что вам неприятно вспоминать, – голос гособвинителя дрогнул. – На каком расстоянии от машины вы находились, когда убежали и упали?

– Метров 20.

– Мамаев не от ваших действий упал?

– Нет.

– Вы наносили Кириллу удар?

– Нет. Я толкнул его левой рукой в правое плечо. Скорее это даже защита была. Я просто выставил руку и положил на плечо. Он упал. (В этот момент мать Кокориных Светлана качает головой и улыбается – явно не верит Соловчуку. – Прим. "СЭ"). – Я упал на ступеньку. После этого они все подбежали и стали наносить удары.

– Сколько людей было?

– Два Кокорина, Мамаев, Протасовицкий.

– Еще были люди?

– Были, но не видел, чтобы они били.

– Как именно и куда вам наносились удары? Руками, ногами, предметами?

– Когда лежал, все удары наносили ногами. В туловище и в область головы.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live