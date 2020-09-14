Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей

7-й тур Тинькофф — чемпионата России, первого в РПЛ после паузы на матчи сборных.

12 сентября, суббота

«Тамбов» — «Уфа» — 2:0 (1:0)

Голы: Грицаенко, 42 (1:0). Костюков, 79 (2:0).

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Тетрашвили, Рыбин, Шляков, Каплиенко, Грицаенко, Карасев (Балашов, 80), Чуперка (Костюков, 57), Панченко (Онугха, 81), Обухов (Карапетян, 66).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов (Бизяк, 70), Йокич, Данченко, Табидзе (Тилль, 55), Неделчару, Алиев, Безденежных, Фольмер (Гиоргобиани, 56), Жамалетдинов.

Предупреждения: Ойеволе, 7. Сухов, 31. Алиев, 41. Неделчару, 61. Тилль, 62. Каплиенко, 83.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин, Жвакин (оба — Ленинградская область).

ВАР: Шадыханов (Москва). Демешко (Химки).

12 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

«Урал» (Екатеринбург) — «Химки» — 3:1 (2:0)

Голы: Бикфалви, 15 — с пенальти (1:0). Страндберг, 22 (2:0). Корян, 52 (2:1). Бикфалви, 67 (3:1).

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Страндберг, Золотов, Кулаков, Егорычев, Йовичич (Аугустыняк, 71), Эль-Кабир (А.Шаболин, 89), Мишкич (Емельянов, 60), Бикфалви, Панюков (Евсеев, 60).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Ломовицкий (Ил.Воробьев, 77), Боженов, Полярус (Сигневич, 63), Казанцев (Мурнин, 46), Куат, Дядюн (Алиев, 63).

Предупреждения: Дядюн, 11. Куат, 61. Бикфалви, 62. Мурнин, 71.

Судьи: Москалев (Воронеж). Мосякин, Мурашов (оба — Москва).

ВАР: Васильев (Ижевск). Усачев (Ростов-на-Дону).

12 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи» — 0:1 (0:1)

Гол: Нобоа, 24.

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Пуцко, Быстров, Богосавац, Нижич, Ненахов (Иванов, 76), Тимофеев (Швец, 85), Ильин (Харин, 65), Бериша, Исмаэл (Умаев, 85), Понсе (Мелкадзе, 65).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Мевля, Набиуллин, Маммана, Бурмистров, Жоаузинью (Юсупов, 73), Нобоа, Руденко (Пруцев, 73).

Предупреждения: Бурмистров, 39. Набиуллин, 90+2. Маргасов, 90+4.

Судьи: Мешков (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Волошин (Смоленск). Богач (Люберцы).

12 сентября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

13 сентября, воскресенье

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)

Гол: Деспотович, 31 — с пенальти.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Каборе (Моро, 58), Фомин (Грулев, 85), Шиманьски, Комличенко, Нжи (Школик, 85), Филипп (Игбун, 71).

«Рубин» (Казань): Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов (Йевтич, 90), Зуев, Макаров, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Бакаев, 43), Абильдгор, Деспотович.

Предупреждения: Ордец, 2. Хван Ин Бом, 31. Паршивлюк, 35. Комличенко, 47. Филипп, 54. Макаров, 67. Меркулов, 90.

Удаления: Комличенко, 52. Хван Ин Бом, 90+3. Паршивлюк, 90+4.

Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Амелин (Тула). Калугин (Москва).

13 сентября. Москва. Стадион «Динамо».

ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 3:1 (2:1)

Голы: Понсе, 11 (0:1). Магнуссон, 31 (1:1). Влашич, 45 (2:1). Эджуке, 90 (3:1).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Влашич (Бистрович, 88), Кучаев (Бийол, 83), Обляков, Тикнизян (Зайнутдинов, 64), Марадишвили, Чалов (Эджуке, 65).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Зобнин, Бакаев (Кокорин, 56), Умяров (Урунов, 77), Крал, Понсе (Соболев, 56), Ларссон.

Предупреждения: Карпов, 1. Маслов, 29. Айртон, 34. Соболев, 58. Урунов, 90. Магнуссон, 90+4.

Судьи: Карасев. Чельцов (оба — Москва), Данченко (Уфа).

ВАР: Турбин (Дмитров). Аверьянов (Москва).

13 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Матч «Ротор» — «Краснодар» не состоялся из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.

14 сентября, понедельник

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (2:0)

Голы: Мостовой, 25 (1:0). Дзюба, 31 (2:0). Ковалев, 60 (2:1). Ерохин, 86 (3:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Караваев (Терентьев, 90+1), Дуглас Сантос, Круговой, Оздоев, Мостовой (Ерохин, 84), Барриос, Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Жирков, 76), Малком (Сутормин, 84).

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачев (Минаев, 89), Костадинов, Громыко (Сокол, 57), Ковалев, Хлусевич (Пантелеев, 57), К.Кангва, Э.Кангва (Аджоев, 90+1).

Предупреждения: Бурлак, 21. Барриос, 37. Хлусевич, 45+1. Ткачев, 79.

Судьи: Кукуян (Сочи). Сафьян (Москва), Богданов (Верея).

ВАР: Панин (Дмитров). Елеференко (Москва).

14 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена

«Ростов» — «Локомотив» (Москва)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00