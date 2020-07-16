Чемпионат России, 29-й тур: результаты всех матчей

29-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

15 июля, среда

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 1:3 (1:1)

Голы: Хлусевич, 13 (0:1). Бикфалви, 38 (1:1). Пантелеев, 74 (1:2). Ткачев, 90+4 (1:3).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Вилюш, Кулаков (Золотов, 46), Емельянов, Ефремов (Насыров, 60), Бумаль (Бавин, 63), Егорычев (Погребняк, 64), Калинин (Панюков, 79), Аугустыняк, Бикфалви, Кухарчик.

«Арсенал» (Тула): Левашов, Хагуш (Сокол, 58), Беляев, Довбня, Пантелеев (Ткачев, 90), Чаушич, Хлусевич, К.Кангва, Луценко (Банда, 90), Э.Кангва (Ломовицкий, 58), Лесовой (Громыко, 72).

Предупреждения: Кулаков, 32. Хлусевич, 45+4. Хагуш, 53. К.Кангва, 56. Золотов, 74. Погребняк, 86. Чаушич, 86. Ломовицкий, 89. Банда, 90+1. Ткачев, 90+5.

Судьи: Волошин. Миневич (оба — Смоленск), Богач (Люберцы).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Еремин (Москва).

15 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0 (0:0)

Голы: Зобнин, 51 (1:0). Соболев, 82 (2:0). Тил, 90+4 (3:0).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Маслов (Рассказов, 71), Айртон (Мирзов, 58), Зобнин, Бакаев (Тил, 71), Крал (Бакалюк, 89), Понсе, Ларссон (Соболев, 46).

«Ахмат» (Грозный): Городов, Семенов, Богосавац, Нижич (Мбенг, 82), Ненахов, Иванов (Визеу, 61), Глушаков, Ильин (Роши, 57), Швец, Бериша (Харин, 58), Исмаэл.

Предупреждения: Ненахов, 26. Нижич, 40. Тил, 90.

Судьи: Сухой (Люберцы). Березнов (Москва), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва).

15 июля. Москва. Стадион «Открытие Арена».

«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» — 0:0

«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Чичерин, Лысцов, Чернов, Комбаров, Кабутов (Голенков, 88), Тимофеев, Антон (Киселев, 81), Зиньковский (Смирнов, 81), Глушенков, Радонич (Попович, 57).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 55), Газинский (Мартынович, 86), Олссон (Кабелла, 68), Уткин, Вандерсон Масиэл, Кайю, Берг (Черников, 86).

Предупреждения: Фернандеш, 15. Петров, 39. Кабутов, 42. Уткин, 65. Рамирес, 70. Тимофеев, 73. Вандерсон Масиэл, 90+2.

Удаление: Петров, 83.

Судьи: Москалев (Воронеж). Кобзев (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Еськов. Аверьянов (оба — Москва).

15 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбург» — 4:1 (1:1)

Голы: Малых, 2 — в свои ворота (1:0). Фамейе, 32 (1:1). Азмун, 61 (2:1). Азмун, 77 (3:1). Дзюба, 90+1 (4:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Васютин, Смольников, Ракицкий, Прохин, Жирков (Мусаев, 62), Оздоев (Шамкин, 62), Барриос (Сутормин, 70), Дзюба, Азмун, Дриусси (Шатов, 84), Малком (Кузяев, 70).

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Шахов (Готлиб, 69), Зотов, Кулишев (Лапшов, 84), Аюпов, Липовой (Шкофлек, 74), Чуканов, Фамейе.

Предупреждения: Шахов, 30. Оздоев, 34. Фамейе, 36. Прохин, 53. Терехов, 65. Шамкин, 73. Ракицкий, 74. Шкофлек, 90.

Судьи: Мешков (Дмитров). Сейфетдинов (Казань), Демешко (Химки).

ВАР: Матюнин. Калугин (оба — Москва).

15 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

16 июля, четверг

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0

«Рубин» (Казань): Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло Сантос, Иг.Коновалов, Йевтич (Тарасов, 64), Макаров (Бакаев, 46), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор (Давиташвили, 64), Игнатьев (Марков, 64).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Логашов, 61), Попов, Ионов (Прошляков, 90+1), Байрамян (Ведерников, 79), Саплинов (Долгов, 79), Глебов, Шомуродов.

Предупреждения: Чернов, 18. Попов, 24. Байрамян, 38. Глебов, 45+1. Самошников, 52. Тарасов, 67. Долгов, 81. Пабло Сантос, 81. Уремович, 85.

Судьи: Казарцев. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Карасев. Болотенков (оба — Москва).

16 июля. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Жоаузинью, 79 — с пенальти.

«Уфа»: Чернов, Аликин, Сухов, Круговой, Табидзе, Безденежных, Голубев, Емельянов, Тилль (Вомбергар, 76), Урунов, Бизяк.

«Динамо» (Москва): Шунин, Рыков, Нойштедтер, Морозов, Ордец, Скопинцев (Карапузов, 46), Жоаузинью, Хильемарк (Школик, 46), Панченко (Нжи, 62), Игбун (Каборе, 83), Комличенко (Грулев, 70).

Предупреждения: Емельянов, 55. Аликин, 72.

Судьи: Кукуян (Сочи). Веретешкин (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Стипиди (Краснодар).

16 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник»

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА — 2:1 (1:0)

Голы: Ал.Миранчук, 33 — с пенальти (1:0). Влашич, 71 (1:1). Ал.Миранчук, 90+2 — с пенальти (2:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Ал.Миранчук (Кверквелия, 90+4), Баринов, Магкеев (Ант.Миранчук, 88), Крыховяк, Жоау Мариу (Фарфан, 69), Эдер (Жемалетдинов, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Мариу Фернандес, Обляков, Марадишвили (Бистрович, 90+5), Влашич, Дзагоев (Шкурин, 57), Щенников, Чалов (Бийол, 90+5).

Предупреждения: Магкеев, 21. Акинфеев, 34. Чорлука, 38. Фарфан, 75. Игнатьев, 89. Набабкин, 90+1. Магнуссон, 90+5.

Судьи: Турбин (Дмитров). Шаламберидзе (Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва).

16 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».