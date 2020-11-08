РПЛ, 14-й тур: результаты всех матчей
6 ноября, пятница
«Сочи» — «Уфа» — 1:1 (0:0)
Голы: Терехов, 53 (1:0). Андрич, 87 — с пенальти (1:1).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Юсупов, Бурмистров (Цаллагов, 77), Жоаузинью (Руденко, 77), Пруцев, А.Заболотный.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Морозов (Кротов, 74), Плиев, Табидзе, Камилов, Фольмер (Данченко, 73), Алибеков (Голубев, 74), Жамалетдинов (Сысуев, 79), Андрич.
Предупреждения: Морозов, 13. Миладинович, 79.
Судьи: Волошин (Смоленск). Березнов (Москва), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Шадыханов. Мосякин (оба — Москва).
6 ноября. Сочи. Стадион «Фишт».
7 ноября, суббота
«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:2 (1:2)
Голы: Соболев, 6 (0:1). Погребняк, 11 (1:1). Соболев, 45+1 — с пенальти (1:2). Аугустыняк, 60 (2:2).
«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Страндберг, Золотов, Егорычев, Йовичич (Мишкич, 82), Аугустыняк, Бикфалви, Эль-Кабир (Ефремов, 78), Погребняк.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес (Умяров, 46), Крал, Зобнин, Ларссон, Айртон, Понсе (Кокорин, 82), Соболев (Бакаев, 89).
Предупреждения: Мозес, 34. Эль-Кабир, 44. Рыков, 45. Золотов, 53. Айртон, 86. Жиго, 89.
Судьи: Кукуян (Сочи). Усачев (Ростов-на-Дону), Богданов (Верея).
ВАР: Панин (Дмитров). Еремин (Москва).
7 ноября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
«Арсенал» (Тула) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1 (1:0)
Голы: Панченко, 5 (1:0). Степанов, 62 (1:1).
«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Григалава, А.Е.Довбня, Рассказов (Хлусевич, 39), Бауэр, Ломовицкий (Хагуш, 85), Чаушич, К.Кангва, Панченко, Джорджевич, Э.Кангва (Ткачев, 46).
«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Жигулев, Давиташвили (Серченков, 90), Макаров (Алейник, 61), Понсе (Муллин, 90), Фламарион (Микелтадзе, 74).
Предупреждения: Байрыев, 12. Макаров, 26. Рассказов, 36. А.Е.Довбня, 58. Давиташвили, 67.
Удаление: Байрыев, 37.
Судьи: Васильев (Ижевск). Чельцов (Москва), Мухтаров (Петрозаводск).
ВАР: Карасев (Москва). Лунев (Новосибирск).
7 ноября. Тула. Стадион «Арсенал».
«Тамбов» — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:0)
Гол: Тимофеев, 87.
«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Рыбин, Шляков, Таказов, Ароян, Грицаенко, Карасев (Шахов, 90+2), Чуперка, Карапетян (Тилль, 76), Онугха (Костюков, 81).
«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Альсултанов, 90+1), Швец, Бериша (Садулаев, 73), Полярус (Харин, 56), Мелкадзе (Быстров, 57).
Предупреждения: Ненахов, 33. Онугха, 44. Ильин, 82.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Сафьян (Москва), Миневич (Смоленск).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).
7 ноября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
8 ноября, воскресенье
«Химки» — «Рубин» (Казань) — 2:0 (0:0)
Голы: Мирзов, 48 (1:0). Глушаков, 69 (2:0).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий (Дядюн, 46), Данилкин, Филин, Глушаков (Куат, 90+2), Кухарчук, Мирзов (Могилевец, 86), Трошечкин (Алиев, 86), Боженов, Конате (Корян, 74).
«Рубин»: Дюпин, Зотов (Зуев, 83), Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Макаров, 54), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Косарев, 70).
Предупреждения: Бегич, 27. Филин, 40. Конате, 41. Кварацхелия, 50. Трошечкин, 56. Уремович, 67. Лантратов, 90.
Судьи: Лапочкин. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Мурашов (Москва).
8 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки».
ЦСКА — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (1:0)
Голы: Кучаев, 20 (1:0). Чалов, 74 (2:0).
Нереализованный пенальти: Еременко, 61 (вратарь).
ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Васин, 9), Кучаев (Шкурин, 79), Сигурдссон (Эджуке, 62), Дзагоев (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Гайч (Чалов, 62).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Павловец, Осипенко, Поярков (Алеесами, 83), Гигович, Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 90), Еременко (Тугарев, 68), Полоз (Тошевски, 83), Альмквист (Обухов, 68).
Предупреждения: Васин, 60. Дзагоев, 60. Бистрович, 90+1.
Судьи: Матюнин. Болотенков (оба — Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург).
ВАР: Сухой (Люберцы). Болховитин (Ленинградская область).
8 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 3:1 (0:1)
Голы: Берг, 17 — с пенальти (0:1). Кузяев, 64 (1:1). Дзюба, 79 (2:1). Сутормин, 90+3 (3:1).
Нереализованный пенальти: Дзюба, 45+1 (вратарь).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Чистяков, 90+2), Дуглас Сантос, Вендел (Жирков, 88), Барриос, Оздоев, Кузяев (Круговой, 90+1), Дзюба, Мостовой (Сутормин, 74).
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Сорокин, Чернов, Сулейманов (Кабелла, 61), Олссон, Газинский (Вилена, 52), Классон (Уткин, 61), Ионов, Берг (Марков, 81).
Предупреждения: Вендел, 13. Берг, 30. Кайо, 84. Кузяев, 88.
Судьи: Москалев (Воронеж). Хатуев (Грозный), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Мешков (Дмитров). Гаврилин (Владимир).
8 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 5:1 (2:1)
Голы: Евгеньев, 3 (1:0). Нжи, 33 (2:0). Зе Луиш, 45+2 (2:1). Лесовой, 60 (3:1). Фомин, 86 — с пенальти (4:1). Рауш, 90+2 (5:1).
«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Скопинцев, Нжи (Моро, 67), Каборе (Терехов, 83. Рауш, 90+1), Фомин (Москвичев, 90), Шиманьски, Лесовой, Тюкавин (Варела, 83).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Мурило, Райкович, Живоглядов (Коченков, 66), Рыбчинский (Магкеев, 46), Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 46), Куликов (Мухин, 67), Зе Луиш, Смолов (Камано, 34).
Предупреждения: Плиев, 25. Шиманьски, 28. Куликов, 35. Райкович, 37. Гильерме, 39. Паршивлюк, 54. Магкеев, 84.
Удаления: Райкович, 38 (грубая игра, вторая ж.к.). Гильерме, 64 (игра рукой за штрафной). Паршивлюк, 78 (вторая ж.к.).
Судьи: Панин (Дмитров). Шаламберидзе (Москва), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Амелин (Тула). Чельцов (Москва).
8 ноября. Москва. Стадион «Динамо».