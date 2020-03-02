РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Все голы 20-го тура РПЛ в одном видео

2 марта 2020, 10:17
Теги:

Завершился 20-й тур Тинькофф — чемпионата России.

Его открывала встреча между «Крыльями Советов» и «Оренбургом», которая завершилась вничью — 1:1. С аналогичным счетом завершились матчи ЦСКА — «Урал» и «Ахмат» — «Ростов».

«Спартак» в московском дерби победил «Динамо» (2:0), а лидер чемпионата «Зенит» свел вничью матч с «Локомотивом» (0:0).

Гол Александра Кокорина не помог «Сочи» набрать очки в матче с «Арсеналом» (1:2), «Краснодар» на своем поле победил «Уфу» (2:0), а в матче «Тамбов» — «Рубин» болельщики голов так и не увидели (0:0).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир