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Все футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список дополняется

19 мая 2020, 08:30
Джефферсон Фарфан, Силвестр Игбун и Константин Плиев. Фото "СЭ" Силвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джефферсон Фарфан, Силвестр Игбун и Константин Плиев. Фото "СЭ"

В преддверии возобновления Тинькофф-чемпионата России после паузы из-за пандемии коронавируса, стало известно, что несколько игроков из команд РПЛ заболели. Напомним, что 23-й тур запланирован на 21 июня.

Список футболистов, заболевших коронавирусом:

«Динамо» (Москва): Дэвид Сангаре, Роман Евгеньев, Сильвестр Игбун;

«Локомотив»: Джефферсон Фарфан;

«Рубин»: Константин Плиев.

По данным «СЭ», положительный тест на коронавирус сдал тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов.

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