«Все, что нужно знать о хейтерах». Дзюба показал жену президента США и ее критика

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал новую сторис в Instagram. 31-летний футболист показал, как выглядят Мелания Трамп, жена президента США Дональда Трампа, и ее критик, редактор журнала Vogue Линн Егер.

«Все, что нужно знать о хейтерах», — написал в Instagram Дзюба.

В сезоне-2019/20 нападающий провел 37 матчей за «Зенит», забил 21 гол и сделал 18 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми стал чемпионом России и завоевал Кубок страны.