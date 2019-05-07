Согласно регламенту, чемпион России получит 40 медалей от Российского футбольного союза (РФС).

"Зенит", с которым у форварда Александра Кокорина​ контракт, стал чемпионом страны сезона-2018/19 после того, как сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" уступил тульскому "Арсеналу" (0:2).

– Кому эти медали вручать, решать уже "Зениту". Если клубу потребуются дополнительные медали, он их закажет и оплатит сам. Решение о списке награждаемых принимает руководство клуба, – сообщил директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев.

27-летний форвард с октября 2018 года находится в СИЗО. Кокорин обвиняется в том, что стал зачинщиком двух драк в центре Москвы.

Вердикт суда по делу футболиста будет объявлен в среду, 8 мая. (Юлия Яковлева)