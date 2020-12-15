Вратарь «Ростова» Попов, отбивший пенальти Заболотного, покинул клуб

Вратарь «Ростова» Денис Попов сообщил об уходе из клуба. 18-летний голкипер поблагодарил в Instagram тренерский штаб и пожелал дончанам удачи в премьер-лиге.

Денис Попов стал известным 19 июня 2020 года благодаря матчу чемпионата России против «Сочи». Тогда «Ростов» из-за массового заражения коронавирусом в основной команде выставил на игру футболистов молодежки и академии. Попов занял место в воротах и пропустил 10 голов («Сочи» победил 10:1). Но при этом он стал рекордсменом премьер-лиги по числу сейвов за матч (15) и отразил пенальти в исполнении форварда сборной России Антона Заболотного.

При этом главный тренер «Ростова» Валерий Карпин критически оценил его действия и послематчевые комментарии.