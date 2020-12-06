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Вратарь «Ростова» ошибочно не удален. Готов ли арбитр Кукуляк к работе в РПЛ?

6 декабря 2020, 15:53
Скриншот эфира «Матч Премьер». Скриншот эфира «Матч Премьер».
Скриншот эфира «Матч Премьер».
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На 73-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Уфа» ошиблись арбитр Евгений Кукуляк и его второй ассистент Николай Еремин, не зафиксировав фол со стороны вратаря ростовчан Егора Бабурина. Тот задержал рукой Дмитрия Сысуева и должен был получить красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол.

Скриншот эфира "Матч Премьер".
Скриншот эфира «Матч Премьер».
Скриншот эфира "Матч Премьер".
Скриншот эфира «Матч Премьер».

Странно, но судья не изменил свое решение и после того, как в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян. Они посчитали, что Кукуляк допустил явную ошибку, и предложили ему посмотреть видеозапись. Но рефери все равно не удалил голкипера. (Александр Бобров)

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