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«Впереди еще много рекордов!» «Локомотив» поздравил Семина с 600-м матчем в чемпионате России

18 августа 2019, 19:00
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Пресс-служба «Локомотива» перед игрой 6-го тура РПЛ с «Динамо» поздравила Юрия Семина с 600-м матчем на посту главного тренера московской команды в чемпионатах России.

«По этому показателю Сёмин занимает первое место в истории, опережая Валерия Газзаева на 115 игр. Мы поздравляем Юрия Палыча! Впереди еще много рекордов!» — написано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Динамо — Локомотив

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