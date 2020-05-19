«Возглавил борьбу с врагами человечества». Евсеев назвал главную проблему на сборах «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от работы на сборах в Аше. Команда прибыла на сбор накануне и будет заниматься в Челябинской области до 4 июня. По словам специалиста, главная проблема сборов — комары.

«Поработали сегодня ударно. Утром провели тренировку и тесты. В хорошем смысле удивлен готовностью ребят, написал Евсеев в Instagram. — Видно, что эти 2 месяца они себя держали в форме, тренировались. Саша Сухов и Данила Емельянов выиграли сегодня пик-тест. Беговое упражнение на время, когда надо держать пульс при возрастающем темпе.

Медали и грамоты пока не вручали. Посмотрим, что будет по итогам всего сбора. Тогда и решим.

Пообедали. Отдохнули. И пошли на второе занятие.

В целом, есть удовлетворение от того, какое сейчас движение у игроков. Конечно, надо прибавлять и будем прибавлять обязательно.

Но есть и проблема. Серьезная. Комары.

Возглавил с помощью нашего штаба борьбу с этими врагами человечества. Меня они боятся. А ребят жалко.

Только первый день этих внезапных весенних сборов. Впереди еще 15.

Тренерский штаб и персонал на поле в масках. Красивые, специальный заказ с логотипом клуба. Игроки без, но у них большая дистанция на поле друг от друга. В любом случае, все под контролем у наших врачей.

Про результаты тестов на Covid вы уже наверное в курсе. У всей команды — отрицательные. Соблюдали самоизоляцию, хороший иммунитет. Так что работаем почти в полном составе. Ждем когда подъедут оставшиеся легионеры".