«Вот что творится с человеком, если нет работы». Евсеев занялся ландшафтным дизайном

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал видео в Instagram.

— Вот что творится с человеком, если нет работы, — сказал Евсеев на видео. — Сидим на карантине, приходится делать сумасшедшие вещи. Еще пять мешочков коры надо будет купить. Вот такое у нас прекрасное майское настроение. Чао!

Сторис Вадима Евсеева (1/3) pic.twitter.com/Zss77kckcF — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) May 3, 2020

Сторис Вадима Евсеева (2/3) pic.twitter.com/JrG4ZA6yID — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) May 3, 2020