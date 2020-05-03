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«Вот что творится с человеком, если нет работы». Евсеев занялся ландшафтным дизайном

3 мая 2020, 18:04

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал видео в Instagram.

— Вот что творится с человеком, если нет работы, — сказал Евсеев на видео. — Сидим на карантине, приходится делать сумасшедшие вещи. Еще пять мешочков коры надо будет купить. Вот такое у нас прекрасное майское настроение. Чао!

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