Воспитанник киевского «Динамо» Лесовой: «И цвета, и название то же. Чувствуется что-то родное»
12 сентября 2020, 20:47
Новичок московского «Динамо» Даниил Лесовой поделился первыми впечатлениями после перехода в столичный клуб. 22-летний хавбек — воспитанник «Динамо» из Киева.
— И цвета, и название то же. Чувствуется что-то родное, — сказал Лесовой в интервью клубной пресс-службе. — Приятно было, что переход не спонтанный, а следили за мной. Приятно, что здесь нахожусь.
Эмоции только положительные. Все ребята поприветствовали меня. Очень хороший дружелюбный коллектив.