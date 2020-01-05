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Воспитанник «Барселоны» стал игроком «Оренбурга»

5 января 2020, 22:59
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Пресс-служба «Оренбурга» сообщает о подписании контракта с нападающим Мамаду Силлой. Сроки соглашения с 25-летним сенегальским футболистом не уточняются.

Силла является воспитанником академии «Барселоны». Ранее форвард выступал также за «Расинг», «Эйпен», «Гент», «Зюлте Варегем», «Сент-Трюйден».

В текущем сезоне Силла провел 3 матча за «Гент» и отметился одной результативной передачей.

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/mamadu-silla-zaklyuchil-kontrakt-s-fk-orenburg.html

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