Воспитанник «Барселоны» стал игроком «Оренбурга»
Пресс-служба «Оренбурга» сообщает о подписании контракта с нападающим Мамаду Силлой. Сроки соглашения с 25-летним сенегальским футболистом не уточняются.
Силла является воспитанником академии «Барселоны». Ранее форвард выступал также за «Расинг», «Эйпен», «Гент», «Зюлте Варегем», «Сент-Трюйден».
В текущем сезоне Силла провел 3 матча за «Гент» и отметился одной результативной передачей.
Нападающий Мамаду Силла 1994 г.р. (Сенегал) заключил контракт с #ФКОренбург— ФК Оренбург (@fcorenburg) January 5, 2020
Воспитанник академии «Барселоны», выступал за испанские молодежные команды «Барселоны»,"Матаро" и «Эспаньола».
Выступал за «Расинг» и бельгийские клубы «Эйпен», «Гент», «Зюлте Варегем» и «Сент-Трюйден» pic.twitter.com/nXfjhYUnxX
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https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/mamadu-silla-zaklyuchil-kontrakt-s-fk-orenburg.html