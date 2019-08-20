«Восхитительная ночь». Новая фотография Жиго после дерби «Спартак» — ЦСКА
08:09
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго опубликовал новую фотографию в своем Instagram. Автор дубля в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку.
«Спасибо за вашу невероятную поддержку, восхитительная ночь», — подписал фото Жиго.
«Спасибо тебе», — написал в комментариях вратарь «Спартака» Александр Максименко.
Команда аплодирует Жиго, Шюррле танцует на столе. Видео из раздевалки «Спартака»
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи