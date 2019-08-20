Защитник «Спартака» Самюэль Жиго опубликовал новую фотографию в своем Instagram. Автор дубля в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку.

«Спасибо за вашу невероятную поддержку, восхитительная ночь», — подписал фото Жиго.

«Спасибо тебе», — написал в комментариях вратарь «Спартака» Александр Максименко.

Команда аплодирует Жиго, Шюррле танцует на столе. Видео из раздевалки «Спартака»