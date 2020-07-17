РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Вопрос с дисквалификацией Карпина и Кикнадзе не рассматривался

14:37
Теги:

Заместитель председателя комитета по этике Владимир Пильгуй прокомментировал «СЭ» решение оштрафовать главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 100 тысяч рублей и генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе на 300 тысяч рублей.

— Мы даже не рассматривали вариант с дисквалификацией Карпина и Кикнадзе, — сказал он. — Обсуждался только денежный штраф. Это не те инциденты, чтобы применять дисквалификацию. (Севастьян Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир