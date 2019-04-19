"Водителя избивали 4-5 человек. На кузове машины были пятна крови". Полицейский – о конфликте компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

В Пресненском суде Москвы во время слушания по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были заслушаны показания оперуполномоченного по Пресненскому району об избитом водителе Виталии Соловчуке. Сотрудник дал оценку инциденту утром 8 октября 2018 года на 2-й Брестской улице у клуба "Эгоист" и гостиницы "Пекин", после которого шофер отъехал к театру "Сатиры".

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Маслий-Ушаковой Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Из показаний оперуполномоченного по Пресненскому району Сахарова:

– Поступило сообщение, не известно, от кого, что в автомобиле находится мужчина в крови. На кузове белого "Мерседеса" были пятна, на одном из сидений были разбитые стекла. Маслий в присутствии понятых указала, что имеются повреждения автомобиля. На обшивках сидений были пятна крови. В ходе осмотра авто была изъята карта памяти. Далее Маслий уехала в указанной машине. Тогда же стало известно о госпитализации Соловчука, к которому направились уполномоченные.

(О конфликте.) Когда Соловчук увидел, что незнакомые окружили машину и начали влезать в салон, он вышел поинтересоваться, зачем они это делают. Те начали его избивать. Он получил большой отек руки, кровоизлияние в глаз. Со слов Виталия поняли, что избивали его 4-5 человек. Через СМИ он узнал, что это были наши подсудимые. Утверждал, что самым активным был парень в белой кофте и шапке.

– Можно обратить внимание, – говорит адвокат Ромашов. – В связи с оглашенными показаниями сотрудников полиции. Хочу напомнить, что Соловчук указывает, что Мамаев и Кокорин были опознаны сразу. Он признал их, но сотрудникам полиции об этом не сообщил, также не сообщил и в письменном заявлении. Таким образом, он осознавал себя инициатором конфликта, который он хотел скрыть. Если бы не инцидент с Паком, возможно бы, его конфликт развивался по-другому. (Арман Мкртчян)

Суд Кокорина и Мамаева: live!