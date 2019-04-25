На заседании Пресненского суда Москвы выступила Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Дальше что происходит?

– Мы вышли, ребята пошли к машине и начали спрашивать.

– Кого? Машину?

– Водителя.

– Водитель в машине сидел?

– Это не помню. Он вышел потом.

– Дальше что происходит?

– Они начали спрашивают, почему он так их назвал.

– Они – это кто?

– Павел спрашивал, Александр рядом стоял.

– Они стояли с водителем?

– Нет, рядом были люди из компании.

– Что спрашивали?

– Говорил ли он такое.

– Что дальше?

– Не помню, что ответил водитель. Но потом водитель замахнулся на Павла. Я видела все действия.

– С чего он замахнулся?

– Я не помню, о чем они говорили.

– Я спрашиваю об алгоритме.

– Он стоял и толкнул или замахнулся. (Арман Мкртчян)

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!