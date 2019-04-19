"Водитель вышел, сам протер кровь". Свидетель по делу Кокорина и Мамаева уточнил показания в суде

В Пресненском суде Москвы во время слушания по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева свидетель Николай Дмитриев ответил на дополнительные вопросы.
Ранее он рассказал, что вызвал скорую помощь к остановившейся у театра "Сатиры" машине с избитым Виталием Соловчуком. По его словам, водитель был весь в крови, лежал на сиденье и не реагировал на стук.
Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
– Вы сообщали следователю то же самое, что сегодня? – уточнил после опроса свидетеля прокурором адвокат Ромашов.
– Да.
– А вы не говорили что Соловчук выходил вытирал кровь?
– А, это говорил. Когда полицейские приехали, он выходил, и сам протирал кровь. Но там какой-то звонок был у вахтерши, я выбегал. Действительно он ходил вокруг машины.
– Оклемался?
– Видно, оклемался, вокруг машины ходил. (Александр Рогулев)