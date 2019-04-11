Водитель Соловчук объяснил адвокату Кокорина, как он запомнил ногу футболиста

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
– У Кокорина были белые кроссовки, говорили вы. Подтверждаете? – адвокат форварда "Зенита" Стукалова во время опроса водителя Соловчука задала вопрос про одежду подсудимых, но тот сообщил, что почти ничего не помнит – смог ответить только, что в спортивную одежду.
– Светлые скорее. Вы пытаетесь меня запутать.
– Не пытаюсь. Белые или светлые кроссовки? Цвет шнурков не запомнили?
– Нет.
– Как вы запомнили ногу Кокорина?
– Синие штаны укороченные и светлые кроссовки.
– У вас видеорегистратор установлен в машине?
– Да.
– В каком режиме он работает?
– Алгоритма работы я не знаю. Этот регистратор установила компания "Мерседес".
– А мне компания "Мерседес" ничего не установила... Разговор в машине пишется?
– Я никогда не смотрел видеозаписи с регистратора до того, как началось следствие. Не знал, как он работает.
– А сколько лет вы работаете водителем?
– Недолго. Меньше года.
– Фары на автомобиле были включены? И сколько времени?
– Были включены огни дневного света. Когда автомобиль заведен, они горят. Если ключ в зажигании, то тоже горят. Надо чтобы ключ был в определенном режиме.
– В каком он был?
– Когда садилась девушка, машина была заглушена, но электропитание подавалось
– А что девушка все это время делала в автомобиле?
– Сидела.
– А вы совершенно спокойно занимались делами в телефоне?
– Он вел диалог, как культурный человек, – говорит адвокат потерпевшего
– Когда вы услышали звон от бутылки, видели, сколько народу собралось?
– Да, только тогда увидел.
– Способны были оценить, в каком состоянии компания. Пьяные, агрессивные?
– Не понимаю вопроса.
– Вы чувствовали, что исходит агрессия?
– Когда в твою сторону двигается группа людей, ты сначала не понимаешь, что это конфликт. Понимаешь это только после начала разговора.
– После чего вы поняли, что проявляют агрессию?
– Да, я первый спросил: кто бросил бутылку, это вы?
– Даже после того, как к вам села пьяная девушка...
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов)