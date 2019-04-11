Водитель Соловчук не запомнил, как именно Александр Кокорин "учил его жизни" после избиения

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Он рассказал о том, кто и как его избивал и про нравоучения со стороны форварда "Зенита".
– Обувь Кокорина помните? – вопрос адвоката форварда "Зенита" Ромашова
– Помню. Светлые кроссовки. Запомнил обувь. У него были короткие штанины.
– Подвернутые были или модель на штрипках?
– Была видна нога. Сантиметров пять примерно.
– А какой фирмы были кроссовки?
– А чек из магазина? Откуда я знаю.
– Мы в лирику уходим! – говорит адвокат потерпевшего.
– В лирику мы потом уйдем, – обещает Ромашов.
– Правильно ли я понял, что у вас была операция на связках колена?
– Да.
– Давно?
– В 2012 году.
– Рецидив сейчас?
– Да, надрыв. Я уперся ногой в ступеньку, по инерции нога потянулась назад сделать шаг. В момент толчка или удара. Этого шага я не сделал. Чрезмерное давление на коленный сустав пошло.
– Повреждение не от удара?
– Это последствие.
– Но в эту область вас никто не бил?
– Нет.
– Когда вас уже привели к машине, почему вы все-таки извинились? Агрессия ведь пропала...
– Я бы не сказал, что агрессия пропала. Я извинился только лишь для того, чтобы быстрее ретироваться. От этого зависели мои здоровье и жизнь!
– Вы говорили, что Кокорин учил вас жизни. Что он говорил?
– Не помню слов. Это были нравоучения какие-то. Я не обращал внимание на смысл его слов. В том состоянии, в котором я находился, не отдавал себе отчет.
– Эти нравоучения не связаны с вашим извинением?
– Не помню.
Когда Ромашов и Соловчук обсуждали травму свидетеля, полученную в 2012 году, Александр Кокорин и Мамаев начали шептаться в клетке. Это первый их контакт за все время сегодняшнего слушания. Напомним, Кокорин перенес разрыв "крестов" весной 2018-го, из-за чего теперь в СИЗО испытывает проблемы с ногой. (Дмитрий Зеленов)