РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Во время съемок ролика к дерби со «Спартаком» Эджуке попал файер в глаз

16 сентября 2020, 12:05
Чидера Эджуке. Фото Instagram
Чидера Эджуке. Фото Instagram
Теги:

Нападающий ЦСКА Чиди Эджуке рассказал о съемках в проморолике к дерби со «Спартаком».

— Вы снялись в ролике ЦСКА ТВ. Там вам пришлось рисовать граффити, жечь файеры, забираться на танк. Шокировало?

— Это было замечательно, мне даже файер в глаз попал (смеется). В съемках также участвовали фанаты клуба, и мы вместе поработали над этим видео. Все получилось шикарно, очень красиво. (Севастиан Терлецкий)

??Current mood: DERBY??

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

Эджуке. Он не мог купить бутсы и играл босиком. А в дерби добил «Спартак»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир