Во время съемок ролика к дерби со «Спартаком» Эджуке попал файер в глаз

Нападающий ЦСКА Чиди Эджуке рассказал о съемках в проморолике к дерби со «Спартаком».

— Вы снялись в ролике ЦСКА ТВ. Там вам пришлось рисовать граффити, жечь файеры, забираться на танк. Шокировало?

— Это было замечательно, мне даже файер в глаз попал (смеется). В съемках также участвовали фанаты клуба, и мы вместе поработали над этим видео. Все получилось шикарно, очень красиво. (Севастиан Терлецкий)

Эджуке. Он не мог купить бутсы и играл босиком. А в дерби добил «Спартак»