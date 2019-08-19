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Во время минуты овации на матче «Спартак» — ЦСКА фанаты красно-белых устроили пирошоу

19 августа 2019, 20:13
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Фанаты «Спартака» перед матчем 6-го тура чемпионатат России против ЦСКА во время минуты оваций устроили пирошоу. На трибуне появилось много черного дыма.

Напомним, с минуты оваций начинаются матчи 6-го тура в честь экипажа рейса «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области и спас жизни 226 пассажиров.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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