«Внешне болезнь не проявляется». Игрок «Рубина» рассказал, как проходит заболевание коронавирусом

Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал о том, как переносит заболевание коронавирусом.

— Со мной все отлично, никаких проблем не ощущаю, — приводит слова Плиева «Бизнес Online». — Сижу у себя дома во Владикавказе. Просто знаю, что внутри у меня все засело, но внешне болезнь не проявляется.

— Как вы узнали, что болеете коронавирусом?

— Незадолго до этого я переболел легкой простудой. Во время болезни я сразу позвонил клубному врачу «Рубина», и мы решили, что надо будет сдать тест, если нас в итоге будут собирать. Когда было объявлено о возвращении команды в определенные числа, мы еще раз созвонились с доктором и окончательно решили сдать анализы на всякий случай. Это было правильно, ведь я мог заразить всю команду.

В итоге я сдал КТ и мазок из горла на COVID-19. Позавчера пришел результат КТ, который показал начальную стадию каких-то проблем с легкими. И вчера утром диагноз подтвердил мазок, который показал положительный результат.

— Как вы себя чувствовали, когда болели?

— Сейчас подробно описаны все тяжелые симптомы, которые переносит больной коронавирусом. Я ничего такого не чувствовал: не было температуры, не болело горло. Напоминало легкую простуду, все прошло за пять дней. Я уже четыре дня назад спокойно бегал, никаких проблем не испытывал.