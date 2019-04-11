"Вместе с ногами я видел и лица". Водитель Соловчук рассказал, как его били Кокорин и Мамаев

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы рассказал о драке с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Вопросы ему задавала Татьяна Прилипко, адвокат еще одного фигуранта дела Александра Протасовицкого.

- Когда вы бежали, как вы думаете, почему вслед за Кириллом и Павлом за вами не побежал Александр?

- Не знаю.

- А когда же он подбежал?

- Когда я лежал уже.

- В самом начале Александр не пытался сдержать конфликт? Не держал Павла?

- Что-то такое было. Но поймите - я не старался следить, кто кого держит.

- Из сути вашего рассказа я поняла, что Кокорин Александр сначала держал Павла. А когда вы начали тактильное общение с Павлом, почему А Кокорин не побежал за вами?

- Не знаю. И где он находился, я не видел.

-Когда вы упали. Вы точно хорошо все видели? Ведь вас уже били! И вы четко понимали, кто куда и когда вас бьет?

-Вместе с ногами я видел и лица. Снизу вверх удобно смотреть. (Дмитрий Зеленов)

Протасовицкий, Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live