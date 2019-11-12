Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что питерцы закрепятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Они оторвались от «Локомотива» на пять очков.

— У меня нет никаких сомнений, что «Зенит» продолжит укреплять позиции в чемпионате России, — цитируют Петржелу «Известия». - Не думаю, что их до конца сезона кто-то сможет сдвинуть с первой строчки. У сине-бело-голубых отличный состав и невероятная поддержка болельщиков. На данный момент это клуб номер один в России.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр