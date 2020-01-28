Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о перспективах форварда Николая Комличенко в «Динамо».

— Для Комличенко переход в «Динамо» — это шаг вперед в карьере, — приводит слова Петржелы «Известия». — Буду продолжать следить за ним. В Чехии он много забивал, но во время матчей его было не видно. Мне бы хотелось, чтобы он действовал побыстрее.

Сложно прогнозировать результативность форварда в «Динамо», но он точно не будет забивать столько, сколько забивал. Уровень лиг совершенно разный.