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Властимил Петржела: «Для Комличенко переход в «Динамо» — шаг вперед в карьере»

28 января 2020, 08:34

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о перспективах форварда Николая Комличенко в «Динамо».

— Для Комличенко переход в «Динамо» — это шаг вперед в карьере, — приводит слова Петржелы «Известия». — Буду продолжать следить за ним. В Чехии он много забивал, но во время матчей его было не видно. Мне бы хотелось, чтобы он действовал побыстрее.

Сложно прогнозировать результативность форварда в «Динамо», но он точно не будет забивать столько, сколько забивал. Уровень лиг совершенно разный.

Дополнительная информация

https://iz.ru/968985/sevastian-terletckii/komlichenko-v-gorle-tcska-loko-i-rubin-upustili-forvarda-sbornoi

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