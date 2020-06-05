Власти разрешили «Сочи» и «Краснодару» проводить матчи со зрителями с 21 июня

«Сочи» и «Краснодар» смогут проводить домашние матчи в Тинькофф российской премьер-лиге в присутствии зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Ложа прессы».

Из постановления губернатора Краснодарского края следует, что разрешено проведение «с 21 июня профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревновании? по командным игровым видам спорта с участием не более 10 процентов зрителеи? от вместимости спортивного объекта».

При этом «Сочи», согласно календарю, примет «Ростов» 19 июня. В связи с этим клубу нужно или снова договариваться с властями или просить РПЛ о переносе игры. У «Краснодара» такой проблемы нет, так как матч с «Динамо» запланирован на 21 июня.

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 19 июня.