РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Влашич заявил, что устал приходить в раздевалку с плохим настроением

6 декабря 2020, 21:10
Никола Влашич. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Никола Влашич. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после ничейного результата в матче 17-го тура РПЛ с "Химками" (2:2) ответил на вопросы журналистов. 23-летний хорват заявил, что не чувствует себя уставшим и хочет играть в таком графике.

«В первом тайме у нас было очень много моментов, мы играли очень хорошо, — сказал Влашич в эфире канала «Матч Премьер». – Второй тайм мы начали с ошибок, они забили, это был шок для нас. Затем они сразу и второй забили, а в РПЛ сложно отыгрываться. мы боролись до конца, но не смогли выиграть матч.

Сложный график? Не чувствую себя уставшим. Я хотел бы играть в таком графике. Все игры я сыграл хорошо, Но люди видят ассисты, голы, победы, и они этого не увидели. Думаю, это просто плохой период, как в прошлом году. Нам нужно только выиграть одну игру и все наладится.

Когда проигрываешь, всегда тяжело отыграться. Я пытался найти пространство, чтобы что-то сделать для команды. По ситуации приходилось играть в оттяжке и не только по центру, но и слева, и справа.

Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением. Да, мы не можем выиграть пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в последних двух матчах чемпионата. Матч с Загребом наименее важный, потому что мы не можем пройти дальше. Возможно, в нем сыграют те, кто играл меньше».

В составе ЦСКА голы забили Влашич (40-я минута) и форвард Илья Шкурин (54-я минута).

ЦСКА - Химки

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
35
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир