Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в июле
15:02
Полузащитник ЦСКА? Никола Влашич признан лучшим игроком армейцев в июле, сообщается на официальном сайте клуба.
22-летний хорват принял участие во всех пяти матчах и отметился тремя голами в ворота. Влашич набрал 55 процентов голосов, вторым стал Игорь Дивеев (9 процентов), третьим — Константин Марадишвили (6 процентов).
Для Влашича это уже четвертый приз лучшего игрока месяца.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nikola-vlasic-v-chetvertyy-raz-stal-igrokom-mesyatsa/
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