Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил премию РПЛ лучшему игроку декабря. Награду хавбеку вручили 31 марта перед матчем 21-го тура РПЛ против "Уфы". Встреча завершилась со счетом 2:2, Влашич открыл счет в игре.
В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1).
Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 1 апреля 2019 г.
Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол. #РПЛ #ЦСКА pic.twitter.com/gEP31HTixR
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