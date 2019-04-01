17:23 1 апреля | Футбол — РПЛ

Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ

0
Обсудить

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил премию РПЛ лучшему игроку декабря. Награду хавбеку вручили 31 марта перед матчем 21-го тура РПЛ против "Уфы". Встреча завершилась со счетом 2:2, Влашич открыл счет в игре.

В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1).

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ