Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич считает, что хавбек Никола Влашич пока не намерен покидать московский клуб.

— Стараюсь смотреть как можно больше матчей ЦСКА, — цитирует Олича сайт москвичей. — Вижу, что Никола находится в отлично форме, много забивает и отдает голевых передач. Мне очень радостно видеть, что ЦСКА снова стал активен на трансферном рынке, приобрел несколько качественных и дорогих футболистов. До этого в последние годы, за исключением трансфера Влашича, клуб не был столь активен. Уверен, эти приобретения помогут команде подняться на самый верх турнирной таблицы.

— ЦСКА будет бороться за чемпионство?

— Если игроки, которые только пришли, быстро адаптируются и станут настоящим усилением, ЦСКА будет одним из главных претендентов на чемпионство.

— Вы общались с Влашичем, когда он был в расположении сборной. Что он рассказывал про ЦСКА?

— Он говорил, что доволен всем в команде, в том числе своей физической формой. Никола сейчас самый главный молодой игрок в составе сборной Хорватии. Влашич хочет помочь клубу вернуться в Лигу чемпионов, он очень амбициозен. Он мне как раз и рассказал, что ЦСКА осуществил качественные трансферы и теперь снова готов к лидерству в чемпионате России.

Думаю, Никола останется в ЦСКА еще на год-два и станет в составе армейцев лучшим игроком чемпионата. Видя его в сборной, я могу со всей уверенностью заявить, что у него огромный потенциал. Уже в ближайшем будущем он может стать полноправным лидером сборной, тем игроком, который делает разницу на поле. Возможно, через несколько лет он перейдет в топ-лигу и будет там блистать. Но пока он еще не сказал своего финального слова в составе ЦСКА.

— В ЦСКА есть еще один хорват — Кристиян Бистрович.

— Скажу честно — впервые о нем услышал, только когда он перешел в ЦСКА! Он сделал правильный выбор, перейдя из маленького клуба в гранд. Тем самым он очень быстро спрогрессировал. Думаю, что он тоже через год-два будет играть на самом высоком уровне.

— В Хорватии много талантливых игроков. К кому еще можно присмотреться скаутам ЦСКА?

— Одного уже подписало «Динамо» — это Никола Моро, он хороший талант, в будущем претендующий на игру в сборной. А ЦСКА советую обратить внимание на Йошко Гвардиолу. Правда, у него уже есть предложения из Англии и Германии, хотя он провел на высоком уровне около пяти встреч. Говорят, за него уже предлагали 28 миллионов евро, хотя ему всего 18 лет. Очень талантливый защитник.