Влашич назвал свой главный недостаток как футболиста

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что его главным недостатком является нетерпеливость и вспыльчивость. Он также добавил, что боится получить травму.

- Мой главный недостаток как человека и футболиста? Я легко завожусь. Я являюсь нетерпеливым, - сказал Влашич в интервью клубной пресс-службе. - Хотел бы измениться, но это очень тяжело. Все в семье говорят, что я слишком легко взрываюсь.

Чего я боюсь? Травм. Я этого очень боюсь. Стараюсь следить за моим организмом. Я не боюсь самой боли - я опасаюсь, что выпаду из строя на несколько месяцев и не смогу работать с мячом. Я без мяча жить не могу, поэтому это очень страшно для меня.

Влашич перешел в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Права на 21-летнего хорвата принадлежат "Эвертону".

В текущем сезоне Влашич провел 26 матчей за ЦСКА, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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