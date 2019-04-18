Влашич назвал футбольного кумира детства

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил. что его футбольным кумиром детства был экс-нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью.

- Мой футбольный кумир детства? Роналдинью, - сказал Влашич в интервью клубной пресс-службе. - Он так хорошо играл в футбол и всегда делал это с улыбкой. Его все любят. Он приносил радость в футбол, и все его за это уважали.

Влашич перешел в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Права на 21-летнего хорвата принадлежат "Эвертону".

В текущем сезоне Влашич провел 26 матчей за ЦСКА, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр