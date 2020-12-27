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Влашич — лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре, Васин получил приз зрительских симпатий

27 декабря 2020, 21:28
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА.
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА.
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Подведены итоги опроса по определению лучшего игрока ЦСКА в ноябре-декабре. Им стал полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который признан игроком месяца впервые в сезоне, сообщает сайт клуба.

По ходу голосования путем накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены. Тем не менее, в ЦСКА решили присудить защитнику Виктору Васину приз зрительских симпатий.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vlasic-luchshiy-v-noyabredekabre/

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