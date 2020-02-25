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Влашич — лучший бомбардир ЦСКА на сборах в Кампоаморе

25 февраля 2020, 16:40
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Хорватский полузащитник Никола Влашич стал лучшим бомбардиром ЦСКА на сборах в Кампоаморе, информирует сайт клуба. Он забил шесть голов в товарищеских матчах в Испании.

Вторым по результативности стал Арнор Сигурдссон с пятью голами. При этом забил исландец всего в двух матчах: в одном оформил дубль, в другом — хет-трик.

По три гола на счету Константина Марадишвили, Ильи Шкурина и Константина Кучаева.

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