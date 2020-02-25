Влашич — лучший бомбардир ЦСКА на сборах в Кампоаморе
25 февраля 2020, 16:40
Хорватский полузащитник Никола Влашич стал лучшим бомбардиром ЦСКА на сборах в Кампоаморе, информирует сайт клуба. Он забил шесть голов в товарищеских матчах в Испании.
Вторым по результативности стал Арнор Сигурдссон с пятью голами. При этом забил исландец всего в двух матчах: в одном оформил дубль, в другом — хет-трик.
По три гола на счету Константина Марадишвили, Ильи Шкурина и Константина Кучаева.
??? Никола @NikolaVlai с шестью голами — лучший бомбардир сборов #Кампоамор2020?? https://t.co/JLjHa0Kldi pic.twitter.com/ncaED9PiTf— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 25, 2020
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