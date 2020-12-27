Влашич исполнил роль Ипполита из фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром!». Видео
27 декабря 2020, 13:08
ЦСКА в Twitter выложил предновогодний видеоролик. Он снят с отсылом на советскую комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Главные роли сыграли полузащитник Никола Влашич и главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.
Влашич выступил в роли Ипполита и принял душ прямо в одежде. Кирильчева исполнила роль Нади, невесты Ипполита.
? В новой серии «Новогоднего телевидения #CSKATV» — классический эпизод из главного советского фильма о Новом годе ??— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 27, 2020
И пара тут тоже будет ОЧЕНЬ много ? ?? pic.twitter.com/U1bpb6OJbP
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