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Влашич исполнил роль Ипполита из фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром!». Видео

27 декабря 2020, 13:08
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ЦСКА в Twitter выложил предновогодний видеоролик. Он снят с отсылом на советскую комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Главные роли сыграли полузащитник Никола Влашич и главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.

Влашич выступил в роли Ипполита и принял душ прямо в одежде. Кирильчева исполнила роль Нади, невесты Ипполита.

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