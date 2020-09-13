ЦСКА одержал третью победу над «Спартаком» на своем новом стадионе.В пяти встречах армейцы трижды взяли верх, при одной ничьей и одной неудаче.

Главный бомбардир противостояния полузащитник красно-синих Никола Влашич увеличил свой голевой счет, забив во всех трех встречах с красно-белыми. На счету хорвата четыре мяча, у 10 преследователей — по одному.

Матчи ЦСКА и «Спартака» на «ВЭБ Арене»

Дата Тренер ЦСКА Тренер «Спартака» Счет Голы 30.04.2017 Виктор Гончаренко Массимо Каррера 1:2 А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков 12.08.2017 Виктор Гончаренко Массимо Каррера 2:1 Щенников, Витинью — Пашалич 23.09.2018 Виктор Гончаренко Массимо Каррера 1:1 Влашич — Фернанду 30.06.2020 Виктор Гончаренко Доменико Тедеско 2:0 Влашич-2 13.09.2020 Виктор Гончаренко Доменико Тедеско 3:1 Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе

В матчах со «Спартаком» хорват набрал шесть очков по системе «гол+пас», добавив к четырем точным ударам две результативные передачи. Шесть баллов Влашич набрал и в играх с «Ахматом», но огорчил грозненцев три раза. (Кирилл Бурдаков)

Соперники, с которыми Никола Влашич набрал больше всего очков по системе «гол+пас»