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Влашич, Бийол и Бистрович прилетели в Москву

19:03
Легионеры ЦСКА. Фото Twitter
Легионеры ЦСКА. Фото Twitter
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ЦСКА в официальном Twitter сообщил о возвращении части легионеров в Москву.

Сегодня, 21 мая, в Россию прилетели Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович.

Ранее все игроки ЦСКА, находящиеся в Москве, а также тренерский штаб и административный состав команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.

15 мая на исполкоме РФС было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня.

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