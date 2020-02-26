Владислав Тороп: «Акинфеев в общении обычный человек без какого-то апломба»
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал, какое впечатление на него произвел Игорь Акинфеев.
— Каково вообще 16-летнему в ежедневном режиме работать и общаться с Акинфеевым?
— Об этом надо меньше думать, иначе голова может взорваться! Но этот опыт просто бесценный. Он постоянно подсказывает в тренировках, помогает мне устранять недочеты. В общении он обычный человек, без какого-то апломба. Я понимаю, что могу к нему обратиться по любому вопросу, и он подскажет — будь то футбольная тема или бытовая. Ощущать его поддержку просто невероятно, — цитирует вратаря официальный сайт ЦСКА.
16-летний вратарь в текущем сезоне провел семь матчей в молодежном первенстве России, пропустил десять мячей и один раз отыграл на ноль.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/vladislav-torop-yumor-sergeya-ivanovicha-pomogaet-spravlyatsya-s-tyazhelymi-nagruzkami/