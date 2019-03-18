Владислав Радимов: "Комитет по этике РФС и КДК РФС - это одно и то же?"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов задался вопросом по поводу различий между комитетом по этике РФС и КДК РФС.

- Вопрос: Комитет по этике РФС и КДК РФС - это одно и то же?, - написал Радимов в Твиттере.

Ранее глава комитета РФС по этике Семен Андреев прокомментировал "СЭ" высказывания Радимова о стычке полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова и защитника "Зенита" Юрия Жиркова и назвал их "некорректными"

В 2004 году Радимов в качестве игрока "Зенита" был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 30 тысяч рублей за "совершение публичных неэтичных, оскорбительных действий, унижающих достоинство членов Бюро КДК РФС в РФПЛ".

- Мое мнение: в КДК сидят либо люди продажные (в чем они, естественно, никогда не признаются), либо невменяемые. Собрать их всех вместе, посадить в автобус и прямиком в Кащенко!, - сказал тогда Радимов.