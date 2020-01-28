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Владислав Радимов: «Кокорин в «Зените-2»? Вопрос не ко мне»

28 января 2020, 14:55
Владислав Радимов и Александр Кокорин. Фото "СЭ"
Владислав Радимов и Александр Кокорин. Фото "СЭ"
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не стал комментировать новость о том, что 28-летний нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведет вторую половину сезона-2019/20 в составе второй команды сине-бело-голубых.

— Понятия не имею, не ко мне вопрос, — ответил Радимов. (Виталий Айрапетов)

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