Владислав Радимов: «Кокорин в «Зените-2»? Вопрос не ко мне»
28 января 2020, 14:55
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не стал комментировать новость о том, что 28-летний нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведет вторую половину сезона-2019/20 в составе второй команды сине-бело-голубых.
— Понятия не имею, не ко мне вопрос, — ответил Радимов. (Виталий Айрапетов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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