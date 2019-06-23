Владислав Радимов: "Дзюба провел сильный сезон"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов интервью "СЭ" рассказал о перспективах основы и второй петербургской команды, Фернандо Риксене и чемпионской гонке следующего сезона.

– Дзюбу болельщики признали лучшим игроком сезона. А ваш вариант?

– Понятно, что Дзюба провел сильный сезон, его роль в чемпионстве велика. Я бы еще отметил Ивановича. И третье – Жирков. Он много пропустил в начале сезона, до зимы "Зенит" лихорадило в каких-то моментах, слева были проблемы. Но когда вернулся Жирков, стало понятно, что за левую бровку можно быть спокойным. В майском матче с ЦСКА я заметил, что Жирков переигрывает Мариу Фернандеса. Тогда же как раз ходили разговоры, что "Зенит" хочет купить армейца. Так если Фернандес стоит 25 миллионов евро, то сколько стоит Жирков? О цене шучу, конечно. Но играл Юра как минимум на равных с Фернандесом, а то и лучше. Жирков – это футболистище. Понятно, что весной в команду пришли Барриос, Азмун и Ракицкий, но все забывают, что Жирков в то же время восстановился от травмы. (Гоша Чернов)

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