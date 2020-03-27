Владислав Радимов: «А что, если следующий чемпионат РПЛ сыграть из одного круга?»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о том, как доиграть чемпионат России.

— А что, если следующий чемпионат РПЛ сыграть из одного круга? — написал Радимов в Twitter. — Хозяина поля определить жребием! Тогда будет время доиграть и этот сезон, если удастся победить эту Гадость, разумеется.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.